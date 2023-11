Highlights Tortona-Trento 83-80 | basket Serie A1 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ilcon glidel match tra Bertram Derthonae Dolomiti Energia Trentino, valido per la nona giornata dellaA1di. Vittoria per 83-80 per i padroni di casa, che si impongono all’overtime al termine di una partita tiratissima.rimonta nel finale di quarto periodo, sfruttando la crisi offensiva diche poi però al supplementare trova un ottimo Weems e riesce a portare a casa la vittoria. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1GLISportFace.