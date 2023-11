Hellas Verona-Lecce | Serie A | sfida salvezza | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un incontro fondamentale in vista dei piani futuri di due club che stanno combattendo con le unghie e con i denti per rimanere inA anche nella prossima stagione. Lo scorso anno l’obiettivo è stato raggiunto da entrambe e in questa stagione i due ambienti sperano di rinnovare il matrimonio con il massimo campionato. Sono punti importanti quelli messi in palio sul manto erboso del Bentegodi: i padroni di casa dell’arrivano alladopo aver perso un altro matchin casa del Genoa (1-0), mentre gli ospiti odierni delsono ancora galvanizzati dal pareggio in rimonta (da 0-2 a 2-2) ottenuto in casa contro il Milan e vorranno regalarsi, ovviamente, un altro pomeriggio memorabile. Ecco tutto quello che c’è da sapere su...