Hellas Verona-Lecce | Djuric | “Meritavamo la vittoria Crediamo in Baroni”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023)alla fine devono accontentarsi di un pareggio che, forse, contenti non lascia nessuno. Le due squadre si sono date battaglia, a suon di azioni e di ritmo, ma il punteggio finale è stato quello di 2-2. Una delle reti dell’ha portato la firma di Milanche, a fine partita ai microfoni di DAZN, ha parlato di amarezza per il risultato.: “Sicuramente questo è il tipo di prestazione che ci serviva. Sono amareggiato perché penso oggi avremmo meritato la. Ilè stato bravo e un pizzico fortunato: quest’ultima dote a noi è mancata. Penso che il nostro pubblico oggi possa essere orgoglioso. Oggi non dobbiamo recriminarci niente. Nelle ultime partite abbiamo fatto qualche passo falso: durante la sosta ...