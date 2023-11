Hellas Verona-Lecce | D’Aversa | “Dobbiamo essere più bravi a chiudere la partita”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il tecnico del, Roberto, ha parlato ai microfoni di DAZN nel postdella gara contro l’in cui i giallorossi hanno cercato in tutti i modi di uscire dal Veneto con tre punti importanti in ottica salvezza. Il risultato finale però è stato di 2-2, conche ha sottolineato cos’è mancato ai suoi per uscire con il bottino pieno da. Baroni: “Lasi può dividere in due momenti. Nel primo tempo siamo stati ingenui perché abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare. Poi sul gol loro abbiamo commesso un tipo di errore che in Serie A ti costa caro. Siamo tornati ancora in vantaggio sviluppando delle buone trame di gioco. Il secondo gol che abbiamo preso nasce da un fallo evitabile. ...