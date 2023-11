Harry e Meghan esclusi dalla famiglia reale? Il Natale solitario che li attende!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il periodo natalizio, un momento di gioia e riunione, potrebbe risultare complicato per il PrincipeMarkle. La situazione tra i Sussex e labritannica sembra sempre più incerta. Sarà unda favola o un'occasione mancata di riconciliazione? In un dramma che potrebbe essere preso direttamente da una telenovela, il principeMarkle sembrano trovarsi in un delicato dilemma natalizio. Da fonti vicine alla coppia, si dice che il duca e la duchessa di Sussex vogliano festeggiare ila Sandringham, con la speranza di riunirsi con i membri dellabritannica. Sembrerebbe il momento perfetto per un favoloso riavvicinamento familiare. Le ...