"Ha mandato i militari al confine". La mossa di Kim che preoccupa la Corea del Sud

(Di lunedì 27 novembre 2023) La notizia è stata diffusa dall'esercito di Seul, secondo cui il Nord ripristinerà tutte le postazionialla frontiera. La tensione tra i due Paesi era già alta per il lancio di un satellite spia di Pyongyang

Sierra Leone, voci di golpe. Assaltata una armeria a Freetown

...domenica il coprifuoco nazionale dopo che uomini armati hanno attaccato le casermenella ... Bio è stato rieletto per un secondoa giugno in una votazione contestata in cui il principale ...

RDCongo, l'EAC non rinnova il mandato alle forze militari regionali ... Focus on Africa

Rabbia in piazza Ciardi: "Viviamo nella paura. Balordi spesso impuniti. Servono i militari"

Tre stranieri sono stati denunciati per la rissa di venerdì pomeriggio. Un testimone: "Chiuso nel negozio con mia moglie, adesso basta". E la commerciante storica: "Perché lo Stato ha detto no all’ese ...