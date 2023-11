Gussoni IlMeteo it | “In arrivo delle nuove piogge Ecco le zone più colpite”

Leggi su notizie

(Di lunedì 27 novembre 2023) Mattia, meteorologo de.it, in esclusiva ai nostri microfoni: “Il primo assaggio d’inverno c’è stato, ma in alcunesi tornerà nella media”. E’ stato il primo vero weekend freddo in tutta Italia. Le temperature si sono abbassate di colpe e il nostro Paese ha avuto l’assaggio di quello che potrebbe essere il prossimo inverno. La nostra redazione ha contattato Mattia, meteorologo de.it, per fare un punto della situazione anche in vista dei prossimi giorni. Il meteorologo in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaMattia, in questo weekend c’è stato il primo assaggio d’inverno? “Assolutamente sì, possiamo parlare proprio di un primo assaggio d’inverno. Le temperature sono crollate in tutta Italia“. Freddo ma cielo comunque sereno. ...