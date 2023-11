Guerra in Ukraina | Zelensky | Stiamo affrontando condizioni meteo avverse

Il nuovo trend (mediatico) mondiale verso l'Ucraina

Il dilemma, osserva Vadim Avva su.ru , diventa ora 'come cedere l'Ucraina senza cederla Come eliminare Zelenskij senza eliminarlo Come vincere la Russia perdendo laCome conservare ...

Ucraina: "Mosca bombarda 6 comunità nella regione di Sumy". LIVE Sky Tg24

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Cremlino: “L'Ucraina si destabilizza da sola. Attacchi russi in sei insediamenti ... la Repubblica

Uragano «senza precedenti» si abbatte sulla Crimea, 2 milioni di persone al buio e guerra "congelata"

Un uragano si è abbattuto in Crimea e nel sud della Russia. Sono 1,9 milioni le persone rimaste senza elettricità. Lo ha reso noto il ministero dell'Energia ...

Impunità per gli stupratori (se vanno soldati) e femminismo nella Russia di Putin

Nella Russia di Putin la condizione delle donne sta peggiorando in modo drammatico. Dalla condanna a 7 anni di Sasha Skochilenko per i cartellini al supermercato alla grazia ai violentatori se vanno a ...