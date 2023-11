Guerra di Gaza | l' apartheid dei sentimenti | ai palestinesi è vietato anche di gioire

Guerra Israele-Gaza - Netanyahu : “10 ostaggi per ogni giorno di tregua”

Gaza - la guerra è stata un’importante lezione sull’ipocrisia occidentale. E non sarà dimenticata

Attacco Hamas, verso i processi: ipotesi tribunali militari e pena di morte

...perché i responsabili dei massacri compiuti il 7 ottobre nei kibbutz vicini al confine con... che in realtà è stata eseguita solo una volta nel 1962 in Israele contro il criminale di...

Israele Hamas, Tel Aviv offre un'opzione per estendere la tregua. LIVE Sky Tg24

Guerra ultime notizie. Israele e Hamas, rilasciati altri 13 ostaggi israeliani e sette stranieri. ... Il Sole 24 ORE

Verso un'estensione della tregua per altri due giorni

"Non sappiamo per quanto verrà estesa, ma la cosa più importante è estenderla perché ciò significa fermare i massacri", ha aggiunto Maliki, secondo cui la priorità ora è dire "no alla guerra e sì al ...

Attacco Hamas, verso i processi: ipotesi tribunali militari e pena di morte

Secondo alcune fonti, molti ministri del governo Netanyahu spingono perché i responsabili dei massacri compiuti il 7 ottobre nei kibbutz vicini al confine con Gaza vengano condannati ... Israele ...