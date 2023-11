(Di lunedì 27 novembre 2023) Weekend da dimenticare per il tecnico catalano: dopo aver perso la vetta in Premier la domenica di shopping in città gli costa... 60 sterline

Guardiola 'il recidivo': scatta la seconda multa in tre mesi

Nulla è compromesso, ovviamente, ma per i campioni d'Europa e in particolare per Pepil primo weekend successivo alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali non è stato ...

