Gualtieri | Con Fabi-Silvestri-Gazzè scena romana sempre più ricca

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Siamo contentissimi che questi tre grandi artisti abbiano deciso di celebrare i dieci anni di un disco molto bello con un concerto che sarà straordinario, in una location unica come il Circo Massimo. Si arricchisce così quellamusicaledi concerti e show che stiamo cercando di rendere il più possibile viva, attraente e di grande qualità con buoni risultati, e siamo molto contenti”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, in occasione della conferenza stampa in Campidoglio per il lancio del concerto-evento di Niccolò, Danielee Maxche si terrà il 6 luglio del 2024 al Circo Massimo. “Parliamo di tre artisti romani di punta che per la mia e per altre generazioni hanno rappresentato la colonna sonora della propria vita, spesso non ci rendiamo ...