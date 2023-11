Grotta dell’Arco | sito naturale in provincia di Roma | formazioni calcaree suggestive

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Continua il nostro viaggio quotidiano alla scoperta di storie e curiosità die del Lazio. Oggi siamo a circa un’ora di distanza dalla Capitale d’Italia. Più precisamente, siamo nel comune di Bellegra. E parleremo della. Bellegra, disservizio idrico il 22 e 23 ottobre 2021 Un po’ di storia Prima di addentrarci in quello che è il focus del giorno, come sempre un po’ di storia. Quando si scende da Bellegra, proprio quando si gira dalla statale per venire alla, sulla destra c’è un fondo valle che fino al 1911 ospitava un laghetto molto basso, chiamato il ‘Pantano di Roiate’. Questa era solo la parte superiore di un grande bacino sotterraneo che d’inverno si riempie d’acqua e d’estate si svuota parzialmente, proprio a causa della presenza di un fiume sotterraneo, quello che ha formato la ...