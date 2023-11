Grosso in bilico al Lione? Dalla Francia | il sostituto è già pronto

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023)già inal? I media francesi sono sicuri e svelano il nome del possibiledel tecnico Come scrive la stampa francese, la panchina di Fabioalsarebbe giò in, visti gli scarsi risultati fin qui ottenuti, con appena 5 punti conquistati in 7 gare giocate. Le prossime trasferte contro Lens e Marsiglia saranno decisive, con lo spettro di Bruno Genesio che aleggia alle spalle dell’ex terzino come possibilesulla panchina del club transalpino.