Grande Fratello | ventiduesima puntata | commenti a caldo

“Squalifica rapida”. Angelica choc al Grande Fratello : per tutti “inaccettabile” quello che ha fatto

Corna, Rolex e vendetta: fenomenologia di Ilary Blasi, per sempre Unica

Un romanzo tra meraviglie del passato e rovine del presente, di cui la morale è l'assoluta insostituibilità della protagonista Nella casa delsi sta consumando uno spin - off di ...

Al Grande Fratello tra mille sorprese Libero Tv

Pupo: "Facevo l'opinionista al Grande Fratello ma non lo guardavo". Zorzi replica

Pupo contro il Grande Fratello Vip di cui è stato protagonista qualche tempo fa. "L’ho fatto per due anni, ho fatto l’opinionista del Grande Fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho ...

GF, Perla non dormirà con Brunetti: 'Non mi sei indifferente'

La Vatiero ha spiegato che non darà seguito alla penitenza che toccherebbe a lui e all'ex anche per non mancare di rispetto alla compagna di lui ...