Grande Fratello | Samira Lui entra nel cast di un iconico programma di Mediaset | ecco quale

Leggi su isaechia

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’ex concorrente delLui farà parte di undiquanto rivelato da Davide Maggio: E’ uno dei più grandi formati degli anni 90 nonché il capostipite dei preserali di Canale 5. C’èattesa per il ritorno de La Ruota della Fortuna, in onda prossimamente sulla rete ammiraglia. Se la conduzione di Gerry Scotti, che succede a Enrico Papi ma soprattutto a Mike Bongiorno, è cosa nota, quello che non si conosce è il nome di chi affiancherà il conduttore. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi la valletta della nuova Ruota. Nel ruolo che ha portato fortuna e notorietà a Paola Barale, ci saràLui. Uscita poche settimane fa dalla casa ...