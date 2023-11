Grande Fratello | questa sera il confronto tra Mirko | Perla e Greta? Le anticipazioni

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione L’entrata nella Casa diVatiero ha scosso gli equilibri del. La sua storia d’amore conBrunetti, nonostante il tragico finale a Temptation Island, era chiaro non fosse finita del tutto. Lui si è professato innamorato pazzo della tentatriceRossetti, con la qualche ha litigato poco prima di entrare nel reality, lei ha invece cercato di dimenticare con Igor Zeetti, con il quale è però durata ben poco. Una vola ritrovatosi nelle quattro mura di Cinecittà i vecchi ...