Grande Fratello | Mirko e Perla più complici che mai Lui si fa avanti | ”Tornerei con te”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ieri sera alVip i concorrenti hanno giocato di nuovo al famoso gioco della bottiglia, che si sa, dentro la Casa ha tutto un altro gusto. Durante il gioco, al concorrenteBrunetti è capitata una delle solite domande scomode, ovviamente sulla sua exVatiero. La sua risposta ha lasciato tutti senza parole e successivamente è capitato un obbligo che a Greta Rossetti, attuale fidanzata diconosciuta durante il suo percorso a Temptation Island , non piacerà per ...