“Grande Fratello” | Mirko e Perla beccati così sotto le telecamere

Leggi su tvzap

(Di lunedì 27 novembre 2023) NEWS TV. L’ingresso diVatiero nella casa delha scatenato un vero e proprio terremoto emotivo, in particolare perBrunetti, ex fidanzato e concorrente del reality. Dopo la loro storia d’amore interrotta durante “Temptation Island”, la loro vicinanza nella casa più spiata d’Italia sta generandointeresse. Un nuovo capitolo sembra scriversigli occhi di milioni di spettatori, con momenti intimi e rivelazioni sorprendenti. leggi anche: “Vip”, l’ex concorrente presto papà: il lieto annuncio sui social leggi anche: “Vip”, Mughini commosso: brutto colpo in diretta per lui: il riavvicinamento al ...