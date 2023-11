Grande Fratello | le anticipazioni di stasera | una pesante uscita in arrivo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 novembre 2023), ledella puntata di questa sera: chi uscirà dalla casa più spiata d’Italia? Lunedì 27 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Nel “love affaire” che vede protagonisti Mirko, Perla e Greta anche quest’ultima farà sentire la sua voce. Che reazioni susciterà nella Casa? Forti emozioni per Rosy che incontrerà tutta la famiglia al completo. Non è l’unica a ricevere una gradita sorpresa, anche Angelica vivrà un momento speciale. LEGGI ANCHE: Elenora Giorgi racconta la battaglia con il tumore Beatrice “femme fatale” divisa tra un possibile riavvicinamento ...