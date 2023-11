Grande fratello anticipazioni oggi 27 11 Ecco l’indiziato numero uno a lasciare la casa!

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 27 novembre 2023) Cari Gf-addicted, siamo in fermento totale! Ilpromette una serata infuocata e i sondaggi, come sempre, ci danno un assaggio del bollente che ci aspetta. Stasera, 27 novembre, chi dovrà fare le valigie? CLICCA QUI PER TUTTE LE ULTIME NOTIZIE ESULAngelica vicino all’eliminazione mentre il pubblico vuole bene a Vittorio I numeri dai sondaggi di Forum Free non mentono: Vittorio è il preferito del pubblico con il 58,21%, seguito da Rosy con un onorevole 28,60%. Ma, ahimè, la situazione di Angelica è più delicata di una mongolfiera in una tempesta. Con il 13,19%, sembra che il pubblico la veda più come un’ospite indesiderata che come una stella del. Sarà lei quella destinata a salutare la casa ...