Grande Fratello | anticipazioni della puntata del 27 novembre | Greta parlerà a Mirko e l' eliminato di stasera

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 novembre 2023)27va in onda su Canale 5 una nuovade il: ecco ledi quello che vedremo., 272023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuovadel, la ventiduesima. Nel corsoseratafarà sentire la sua voce a, e un concorrente tra quelli in nomination abbandonerà la casa. LedelAnche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuovaappassionante e ricca di sorprese, del...