Grande Fratello 2023 | sbandata per Vittorio Menozzi? Fiordaliso lo mette in guardia

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 27 novembre 2023)ha mostrato una forte sintonia con Beatrice Luzzi e Sara Ricci nella casa del, tanto da allarmare, che ha voluto sapere di più sulla questione facendogli alcune domande dirette. L’uomo ha spiegato cosa gli piace della Luzzi, ma la cantante è sembrata in disaccordo e gli ha raccomandato di non fare passi falsi.interessato a Beatrice Luzzi?ha trovato in Beatrice Luzzi un punto di riferimento nella casa del. L’attrice, che si è avvicinata al modello dopo la fine della sua relazione nella casa con ...