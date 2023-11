Grande Fratello 2023 | Greta Rossetti e Mirko Brunetti | stasera un nuovo confronto?

(Di lunedì 27 novembre 2023) Dopo il silenzio stampa,sembrerebbe pronta a dire la sua in un faccia a faccia cona seguito del suo avvicinamento all’ex fidanzata Perla Vatiero nella casa del. Infatti, diversi indizi farebbero pensare che l’ex tentatrice sarà protagonista nella puntata di questa sera lunedì 27 novembredel reality condotto da Alfonso Signorini. Esi aspetta un segnale dalla sua fidanzata per continuare o mettere fine al loro rapporto.tra? Questa sera lunedì 27 novembre...

Fiordaliso mette in guardia Vittorio al Grande Fratello : “Non innamorarti di Beatrice”

Pupo spara a zero contro il “Grande Fratello” : “Mi faceva cag*re”

Fiordaliso mette in guardia Vittorio al Grande Fratello : “Non innamorarti di Beatrice”

“Squalifica rapida”. Angelica choc al Grande Fratello : per tutti “inaccettabile” quello che ha fatto

Sport su ghiaccio, short track, Pista Lunga: Peveri show nella seconda giornata di Coppa del Mondo junior di Baselga di Piné

...96, 32° Simone De Carli in 38″83, 34° ilManuel De Carli in 38″87 e 38° ... Così Peveri ha commentato il suorientro: 'Sono tornata ai tempi dell'anno scorso. Non mi ...

GF, Letizia frena il flirt con Paolo: "Non mi butterò a capofitto" Libero Magazine

Samira Lui, dal Grande Fratello a La Ruota della Fortuna: il ritorno in tv (come valletta) al fianco di Gerry Scotti

Samira Lui torna in tv. L'ex gieffina, uscita poche settimane fa della casa del Grande Fratello, sarà la valletta di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna dove prenderà il ...

“Mai visto prima, mi faceva ca**re”, ex opinionista vip fa a pezzi il Grande Fratello

L’ex opinionista fisso del GF Vip, Pupo, ha asserito: “Per due anni ho fatto l’opinionista del Grande Fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande ...