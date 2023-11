Grande Fratello 2023 | diretta ventiduesima puntata

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 27 novembre 2023) Giuseppe, Perla e Angelica -(US Endemol Shine) Ilcontinua con lae qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Laminuto per minuto della21.36: Breve anteprima. Anticipazionidi lunedì 27 novembreInsu Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la...