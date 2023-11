Grande Fratello 2023 | diretta ventiduesima puntata – Tra Mirko e Greta è finita | ma Signorini chiede alla Rossetti di fare la concorrente

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 27 novembre 2023) Alfonso eIlcontinua con lae qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Laminuto per minuto della21.36: Breve anteprima. 21.39:entra in studio, saluta le “sue” due donne e promette una“esplosiva”. Poi si collega con la casa e chiude subito il televoto. 21.45: Fatti gli auguri a Sara per i suoi 55 anni, Alfonso accoglie in studio ...