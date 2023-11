Granada CF | L’espulsione più famosa di ‘Cacique’ | il nuovo allenatore del Granada | scende in campo e fa lo sgambetto al rivale!

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 27 novembre 2023) 2023-11-27 18:02:05 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Alexandro Cacicco Medina è stato confermato dalcomedella squadra andalusa. Il prescelto per far uscire la squadra dal 19° posto e ottenere la permanenza è l’ex calciatore euruguaiano. che arriva dalla direzione di Nacional, Talleres, Internacional e Vlez nella sua breve carriera da. Fu proprio nella sua ultima carriera da, nel Vélez, che fu protagonista della sua espulsione più notevole. Era con 1-1 sul tabellone e contro Godoy Cruz nel momento in cui Cacicco interviene sul terreno di gioco facendo sgambettare un giocatore avversario e, di conseguenza, essere espulso dall’arbitro. Un piccolo passaggio di cavi che a suo tempo aveva un precedente a ...