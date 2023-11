Governo | Tajani | ' obiettivo è accelerare con tutte le nostre riforme'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Io credo che le tredebbano andare di pari passo. La riforma della giustizia, che non è solo la separazione delle carriere ma anche la riforma della giustizia civile, è veramente urgente, non solo per garantismo ma perché i processi lumaca ci costano il 2-3 per cento del Pil. Una giustizia giusta e rapida è efficace nell'attirare investimenti. Certo, ci vuole una accelerazione e abbiamo posto il problema. Le parole di Crosetto spingono a questo. Con una riforma fatta bene si cancellano tutti i dubbi, tutti i sospetti di invasione di campo, e questo dovrebbe essere anche nell'interesse dei magistrati. Va fatta, facciamola". Lo ha detto al Quotidiano Nazionale il vice premier e ministro degli Esteri Antonio. "Noi guardiamo ad un centrodestra europeista, con una coalizione tra liberali, conservatori e popolari ...