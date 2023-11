Gli uomini di Mourinho calano il tris Le pagelle di Roma-Udinese

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Glidiconquistano la quinta vittoria delle ultime sette partite (a cui si aggiungono la sconfitta con l’Inter e il pareggio con la Lazio). Una partita dominata dai giallorossi, sia nel possesso palla che nelle occasioni. Un primo tempo in cui i friulani non sono riusciti a trovare un tiro prima del 45° minuto, in pieno recupero, tra l’altro fuori dallo specchio. Unache è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali, date le sconfitte dei diretti avversari per il quarto posto. Al di là del gol subito (più che evitabile), la cosa perfetta sarebbe stata trovare il 2-0 il prima possibile. Subire il gol del pareggio nella seconda metà della ripresa è stato molto rischioso, ma al di là di ciò ottima prestazione dei giallorossi. Vediamo nel dettaglio i voti dei calciatori della: Rui Patricio ...