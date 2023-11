(Di lunedì 27 novembre 2023). Nel governo si ragiona sulla possibilità di inserireper l'ingresso in: l', sulla falsa riga di quanto avviene per forze di...

Saman - il fratello Ali Haider : “Ero come loro - ma ora mi sento italiano. Parlo perché soffro - guardo la sua foto e sbatto la testa sul muro. Voglio giustizia per lei”

Giustizia - test psico-attitudinali per entrare in magistratura : ipotesi a vaglio del Cdm

Giustizia - il governo pensa a test psico-attitudinali per l’ingresso in magistratura

Sean Penn sull'utilizzo dell'AI a Hollywood: 'Non è morale'

...sia un mezzo per creare consapevolezza sulla lotta dell'Ucraina per la libertà e la. ... Durante il Covid - 19, per esempio, abbiamo schierato squadre per aiutare con ie i vaccini e ...

Giustizia, test psico-attitudinali per entrare in magistratura: ipotesi al vaglio del Cdm ilmessaggero.it

Giustizia, il governo pensa a un test psico-attitudinale per l’ingresso in magistratura Corriere della Sera

Magistrati, opposizioni: «Crosetto venga a riferire in Aula». Il Pd chiede audizione in Antimafia

I deputati dell'opposizione chiedono che il ministro della Difesa Guido Crosetto venga a riferire al più presto in Aula a proposito della sua dichiarazione circa la possibilità ...

Giustizia, test psico-attitudinali per entrare in magistratura: ipotesi a vaglio del Cdm

Giustizia. Nel governo si ragiona sulla possibilità di inserire test psico-attitudinali per l'ingresso in magistratura: l'ipotesi, sulla falsa riga di quanto avviene per forze ...