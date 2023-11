Giustizia | salta l’ipotesi dei test psico-attitudinali per i magistrati Ma è stretta sui fuori ruolo

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Iniziato poco prima delle 17.30 di oggi, 27 novembre, il Consiglio dei ministri ha esaminato due decreti legislativi che intervengono sul mondo della. Solo un esame preliminare delle «Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura», ma che si inseriscono in un clima di tensione tra giudici e governo. Riecheggiano a Palazzo Chigi le parole di Guido Crosetto, in cui sostiene che una «corrente della magistratura» stia preparando attacchi per fermare la «deriva antidemocratica» a cui porta Giorgia Meloni. Il Partito democratico ha chiesto alla presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, di calendarizzare un’audizione del ministro della Difesa. La prima notizia a trapelare dalla riunione a Palazzo Chigi è che il governo non cambierà le regole per l’ingresso in magistratura. Nel pre-Consiglio mattutino, era emersa la volontà ...