Giustizia | ok Cdm a pagelle toghe | no test psico-attitudinali 

(Di lunedì 27 novembre 2023) Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ai due decreti legislativi riguardanti la, compreso il provvedimento sulle '' per leL'articolo proviene da Firenze Post.

Giustizia - test psico-attitudinali per entrare in magistratura : ipotesi a vaglio del Cdm

Giustizia - test psico-attitudinali per entrare in magistratura : ipotesi al vaglio del Cdm

Bollette, niente proroga al mercato tutelato: Cdm approva dl energia

Via libera del, anche alla su proposta del ministro dellaCarlo Nordio, anche alla 'nomina del prof. avv. Felice Maurizio D'Ettore a presidente e dell'avv. Irma Conti e del dott. ...

Giustizia, ok Cdm a pagelle per le toghe. No a test psico-attitudinali Sky Tg24

Il Cdm approva le "pagelle" per le toghe, no al test psico-attitudinale ... RaiNews

Giustizia, il Cdm vara le pagelle per i magistrati. La “casta di intoccabili” attacca ancora Crosetto

All’indomani di una intera giornata di polemiche, forse dopo aver letto i giornali al mattino, il ministro della Difesa Guido Crosetto torna ...

Bollette, niente proroga al mercato tutelato: Cdm approva dl energia

Approvato in Cdm il decreto energia. Nella bozza del provvedimento non è prevista alcuna proroga del mercato tutelato. Nessuno slittamento dunque di 6 o 12 mesi, come ventilato in precedenza, per il ...