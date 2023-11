Giustizia | La Russa | registro allarme Crosetto | ma non ho elementi

(Di lunedì 27 novembre 2023) Milano, 27 nov. (askanews) – “l’di” sulla opposizione giudiziaria che minaccerebbe il governo, “se teorico” e se riferito al fatto “che nella storia alcuni abbiano tentato di fare politica a colpi di sentenze” allora “lo condivido”, “però io non ho”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, a Direzione Nord. “Anzi sono stato all’inaugurazione di Magistratura democratica e ho ricevuto più applausi quando ho finito di quando ho cominciato” ha ricordato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 27 nov. " "Crosetto avrà più notizie di me, per quello che so, registro il suo allarme". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, ospite di Italia Direzione Nord - Riflessioni sulla Leadership, presso la Fondazione Stelline di Milano, rispondendo a una domanda sulle parole del ministro Guido Crosetto sulla magistratura.

