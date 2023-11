Giulia Cecchettin | tutto sulla sua famiglia d’origine | chi sono i suoi parenti

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 27 novembre 2023)Mentre l’efferato omicidio diper mano di Filippo Turetta continua a monopolizzare giornali e programmi televisivi, si scopre: ecco chi, ognuno dei quali sta metabolizzando in maniera diversa il lutto per la povera 22enne: mentre la sorella Elena ha deciso di intraprendere una battaglia contro il patriarcato, il padre Gino ha scelto di affidare ai social il proprio pensiero. E come lui, il fratello minore della vittima, Davide, che su Instagram ha condiviso il suo ricordo e i messaggi Whatsapp scambiati con la sorella. Lo zio di, Andrea, non si è sottratto alle telecamere. Anche la nonna ...