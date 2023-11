(Di lunedì 27 novembre 2023) 'Non dico se parlerà a no' Il legale di, l'avvocato Giovanni Caruso, uscendo daldi Verona ha spiegato di non voler anticipare nulla in merito all'interrogatorio 'per rispetto ...

Giulia Cecchettin, per Filippo Turetta primi giorni in carcere | La difesa non chiederà misure meno afflittive

Leggi Anche Omicidio, seconda notte in carcere a Verona per Filippo Turetta - Martedì l'interrogatorio davanti al gip Leggi Anche, Filippo Turetta arrestato in ...

Giulia Cecchettin, la famiglia: chi sono lo zio Andrea (vivaista), la nonna Carla (pittrice) e il fratello Dav ilmessaggero.it

Filippo Turetta, l'avvocato Caruso: «Non chiederemo la scarcerazione». Il colloquio di tre ore in carcere

La difesa di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, non presenterà istanza al Riesame per chiedere la scarcerazione o una misura meno afflittiva per il giovane.

Una famiglia quasi normale, la spiegazione del finale: so cosa hai fatto quella notte

e in cui varie manifestazioni in tutta Italia hanno provato a ricordare a tutto il Paese che non ci sono minuti di silenzio da fare per la morte di Giulia Cecchettin insieme a tutte le altre 105 ...