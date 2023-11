Giulia Cecchettin | i primi giorni di Filippo Turetta in carcere | chiede libri per studiare e ansiolitici per dormire

Vigonovo - donna picchiata in strada dal marito 71enne - è il paese di Giulia Cecchettin - sul web : "Lì molte mogli sottomesse e maltrattate"

Giulia Cecchettin - Gratteri : “Patriarcato? No - è il risultato dell’abbandono dei giovani - di cattiva educazione ed egoismo dei genitori”

Giulia Cecchettin - le prime ore di Filippo Turetta in carcere : chiede libri per studiare e ansiolitici per dormire