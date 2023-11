Giulia Cecchettin e il libro ritrovato accanto al suo corpo che rivela qual era il suo sogno

Leggi su donnapop

(Di lunedì 27 novembre 2023)sognava di fare la disegnatrice per bambini e su Instagram aveva creato un profilo in cui condivideva i suoi lavori; dopo la laurea aveva progettato di andare a Reggio Emilia per iscriversi a un’Accademia che le avrebbe permesso di realizzare il suo. Vicino al cadavere diè stato rinvenuto un...