Giudici e pm valutati in base all’esito dei provvedimenti | in Cdm arriva il nuovo “fascicolo del magistrato” E spunta l’ipotesi di test psicologici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pagelle con giudizi simili a quelli che si davano alle medie: “Ottimo“, “discreto“, “buono“, “non positivo“, “negativo“. Voti che si basano anche sul giudizio espresso dagli avvocati. E che in caso di una bocciatura confermata due volte possono portare ilanche a essere “dispensato dal servizio“.in Consiglio dei ministri la disciplina deldel” stilata dalla commissione creata in via Arenula dal ministro Carlo Nordio e guidata dal consigliere della Corte di Appello di Milano Claudio Maria Galoppi, ex consigliere giuridico della ministra Elisabetta Casellati. Norme che esercitano la delega approvata dal Parlamento a giugno 2022 ai tempi in cui la Guardasigilli era Marta Cartabia. E che confermano l’approccio punitivo nei confronti dei magistrati in un ...