Girona-Athletic Bilbao | Liga | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di lunedì 27 novembre 2023)è una partita valida per la quattordicesima giornata dellae si gioca lunedì alle 21:00:, tv e. Nellaildi Michel non ne vuole proprio sapere di svegliarsi da quello che è un vero e proprio sogno. I catalani stanno infatti dimostrando di non meritare l’etichetta di “fuoco di paglia” affibbiatogli ad inizio stagione, continuando sorprendentemente a macinare punti su punti. Dopo la sconfitta – l’unica finora – contro il Real Madrid, i biancorossi hanno inanellato cinque vittorie di fila, mantenendo la vetta della classifica. I giocatori delesultano dopo un gol – IlVeggente.it (Ansa)Ieri è avvenuto il sorpasso dei Blancos, vittoriosi 3-0 a ...

Una bona pedra de toc per mesurar les aspiracions europees

El Girona recupera David López per rebre l’Athletic en un duel que pot servir als gironins per obrir forat respecte a un rival directe ...