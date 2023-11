Giovanni Allevi a Sanremo | l’annuncio di Amadeus | «Torna a suonare dal vivo all’Ariston»

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ci saràsul palco del teatro Ariston per la terza serata del Festival di2024. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico, che ha confermato il ritorno daldel musicista per mercoledì 7 febbraio, la prima volta dopodella malattia. «di stasera è qualcosa di particolare – ha detto– che va al di là della musica e tocca le corde del sentimento, perché è una persona che ammiro tanto, che con il suo piano ha affascinato milioni di persone, poi una malattia insidiosa lo ha costretto a lasciare le scene, non è ancora vinta». Nel 2022 adera stato diagnosticato un mieloma multiplo. Dopo due anni, tornerà a esibirsi al pianoforte: «Sono davvero onorato per questo ...