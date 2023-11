Giovane accoltellato in strada | gravissimo | voleva vendicarsi contro gli aggressori

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 novembre 2023) L'Aquila - Questa mattina, undi 21 anni è statodurante una lite in, nei pressi del Polo scolastico di Colle Sapone, all'uscita da scuola. Le condizioni delsono gravi, e è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Testimoni dell'aggressione hanno riferito che il ragazzo è stato visto barcollare con una ferita alle spalle. Successivamente, si è seduto davanti a un bar, non in servizio durante il lunedì, e ha chiesto qualcosa di caldo da bere ai primi soccorritori, manifestando l'intenzione dicoloro che lo avevano appena attaccato. La polizia è intervenuta sul posto, e i presuntisono stati individuati mentre si allontanavano dalla scena del crimine. La situazione è in evoluzione, e si ...