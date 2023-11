Giornata contro la violenza sulle donne | l’iniziativa targata Istituto ‘Telesi@’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’di Istruzione Superiore Telesi@ è come sempre in prima linea nelle buone pratiche educative, nella promozione di tutte le iniziative volte alla celebrazione e alla memoria di eventi di particolare importanza, quale quello legato allainternazionale della lotta alla, stabilita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/134. La mattinata scolastica di sabato 25 novembre 2023 all’IIS Telesi@ è trascorsa in tutti i plessi dell’con una serie di attività, con protagonisti gli studenti, volte alla diffusione della cultura del rispetto “perché nel silenzio soffocante delle statistiche e delle notizie che riportano la crudeltà del femminicidio, sorge un grido muto proveniente ...