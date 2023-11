Giornata contro la violenza sulle donne | e iniziative della Parrocchia al Parco Arbostella

Rai per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – 25 novembre 2023

Giornata contro la violenza sulle donne - l'Italia scende in piazza : a Roma 500mila persone | Mattarella : "Non bastano le indignazioni a ...

La Farnesina si illumina di arancione per giornata contro violenza sulle donne - ecco l'accensione

La Farnesina si illumina di arancione per giornata contro violenza sulle donne - ecco l'accensione

Mercati asiatici in calo dopo dati macro deboli in Cina

Ladel 26 novembre si presenta piatta per l' Euroil Dollaro hongkonghese , che mostra un esiguo +0,1%. Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 0,77%, mentre il ...

25 novembre, la manifestazione contro la violenza sulle donne: una marea fucsia al Circo Massimo la Repubblica

Aurora Ramazzotti, i timori per la crescita di Cesare: “Dovrò essere brava”

Di recente, Cesare Cerza è stato protagonista anche di un post della cantante, che ha scritto un lungo contenuto sul suo account Instagram ufficiale, dedicandolo al figlio e alla giornata contro la ...

Sulla barca Este 24 la vela rosa contro la violenza alle donne per sempre

Monte Argentario: Non solo il 25 novembre ma tutti i giorni e tutti gli uomini per sempre devono essere contro la violenza alle donne e per continuare a ricordarlo da domenica scorsa il guidone di Art ...