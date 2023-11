Giacomo Urtis | l’omoessualità e la transizione “Molestato a 6 anni | ora voglio due figli”

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Vergognoso il governo decida chi ha diritto ad averee chi no. Io li farò lo stesso, con la maternità surrogata”. Una sorta di confessione a cuore aperto, quella diall’Adnkronos. Classe ’77, “ma dico sempre che sono dell’89” confessa ironico, il cosiddetto chirurgo plastico dei vip si presta alle domande dei giornalisti nella sua clinica nei pressi di via Veneto, a Roma. “Non mi sento un vip ma un medico – ammette l’uomo, nato a Caracas ma trasferitosi da piccolo in Sardegna, regione d’origine dei genitori -, anche se mi rendo conto che quando esco mi riconoscono tutti. In effetti mi dovrei sentire un po’ vip ma sono troppo umile, non so se è un pregio o un difetto”. Il chirurgo plastico Noto volto della televisione grazie alla sua partecipazione all’Isola dei famosi e al GF Vip (edizione 5 e 6), ha fatto la ...

Il chirurgo Urtis: 'Molestato a 6 anni'. E ora vuole diventare papà

Il chirurgo dei vip, dai coming out alle trasformazioni: 'Mi hanno cambiato radicalmente la vita'è una figura che il grande pubblico conosce non solo per essere il famoso 'chirurgo dei vip' ma anche per i molti volti (letteralmente) con cui si presenta fin dagli esordi nel mondo ...

Giacomo Urtis: «A 6 anni fui molestato, ora voglio due figli con la maternità surrogata. Corona Mi ha chiesto ilmessaggero.it

Giacomo Urtis dagli abusi a 6 anni del cugino a Fabrizio Corona: ora vuole figli con la maternità surrogata Virgilio Notizie

Giacomo Urtis dagli abusi a 6 anni del cugino a Fabrizio Corona: ora vuole figli con la maternità surrogata

In un’intervista per Adnkronos, Giacomo Urtis si racconta apertamente. Il chirurgo, nato a Caracas in Venezuala, è cresciuto in Sardegna. Un’infanzia che però è stata ostacolata da alcuni avvenimenti ...

Fingeva di vaccinare i bambini, pena dimezzata per l'infermiera Petrillo: potrà evitare il carcere

Ridotta di oltre la metà la pena per Emanuela Petrillo, l'infermiera condannata per aver somministrato soluzioni fisiologiche ai bambini al posto del vaccino in 187 casi tra Codroipo ...