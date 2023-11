Ghali è pronto a tornare | esce l’album ‘PIZZA KEBAB VOL 1’

Leggi su funweek

(Di lunedì 27 novembre 2023) A un anno dal progetto ‘Sensazione ultra’ e tre da ‘DNA’,annuncia il nuovo album in uscita venerdì 1 dicembre. Con un laconico post social anticipato da una serie di spoiler comparsi sui cartelloni di Milano, l’artista apprezzato a livello internazionale ha finalmente confermato la pubblicazione diVOL.1’ (Warner Music Italy / Sto Records). Foto da Ufficio Stampa Sono pochissime, al momento, le informazioni al riguardo, ma il disco – in arrivo su tutte le piattaforme digitali – promette di segnare un ritorno alle origini per. Un’immersione nella trap del 2016 che lo ha portato al successo, con un totale di 50 dischi di Platino e 15 d’Oro.sarà, infatti, una sequenza di tracce ritmate e melodiche, introspettive e ultraespressive. LEGGI ANCHE: — Mirkoeilcane: ...