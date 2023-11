GF | l’inaspettata rivelazione di una gieffina | “Ho rifiutato George Clooney”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Nelle ultime puntate del GF ci sono stati altri nuovi ingressi tra cui quello di Sara Ricci. Sebbene sia da poco entrata nella casa più spiata d’Italia, ha subito fatto parlare di sé per alcune sue dichiarazioni. Si tratta di rivelazioni rilasciate ancor prima del suo ingresso, una in particolare vede protagonista non solo l’attrice L'articolo