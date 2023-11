GF e Signorini | cala mannaia di Pupo | sputa nel piatto dove ha mangiato

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 27 novembre 2023) Nell'ambito di una recente intervista rilasciata a La Repubblica,si è scagliato contro Grande Fratello condividendo senza filtri la sua opinione sul reality show di Canale 5. Correva l'anno 2019 ed Enzo Ghinazzi era stato scelto da Alfonsocome opinionista della versione Vip insieme a Wanda Nara. Essere l'opinionista di uno degli show più celebri e longevi della tv è una veste che richiede una certa responsabilità per esprimere commenti, opinioni e giudizi sulle dinamiche dei concorrenti reclusi nella Casa pIù spiata d'Italia. Non è mai stato avvezzo ai reality; non ha mai ceduto alle lusinghe di produttori vari che gli hanno proposto partecipazioni ad ogni tipo di reality show. E proprio per questo atteggiamento così contrario, a distanza di anniha svelato di non aver mai visto un minuto del GF perché gli faceva ...