Gessica Notaro e il patriarcato | «Gli uomini violenti vanno presi a calci»

(Di lunedì 27 novembre 2023) La riminesefu sfregiata al volto con l’acido dal suo ex fidanzato nel 2017 Edson Tavares. L’aggressore ha ricevuto una pena di 15 anni di carcere. Oggi è sposata e in un’intervista a Libero parla del caso di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. «Se qualcuno fosse stato in grado di comprendere il suo grido di allarme e fosse intervenuto in modo efficace si sarebbero potute salvare sia la vita di Giulia che quella di Turetta che ormai è rovinata». E ricorda: «Anche la mia richiesta di aiuto è stata inutile. Non solo era stato denunciato da me, anche dai miei colleghi di lavoro, il mio capo, l’avevamo denunciato tutti più volte». Il progetto “Agata” Nel caso di Tavares gli avevano imposto il divieto di avvicinamento prima a cinquecento metri e poi a cinquanta. Oltre all’obbligo di firma e al divieto di uscire la sera: «Peccato che ...