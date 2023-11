Georgia | Ano e Tako | le gemelle separate alla nascita per essere adottate illegalmente

(Di lunedì 27 novembre 2023) Per diciannove anni, una non sapeva dell’altra. Si sono ritrovate grazie a un video postato su Tik Tok, che ha messo in luce la loro straordinaria somiglianza

Bucchioni "Il bacio di Kvara a Mazzarri entrerà nella storia. ADL ha perso un mese"

'Ci sono baci che hanno fatto la storia del calcio, e il bacio del georgiano può essere il segno di un cambio notevole del Napoli'.