Genova | minorenne abusata ad una festa L’accaduto

(Di lunedì 27 novembre 2023)ad unada quattro ragazzi, che negano la violenza e parlano di rapporto consenziente.La Squadra Mobile di, dopo la denuncia di una minore, ha aperto le indagini per violenza sessuale. Indagati a piede libero per violenza sessuale di gruppo sono quattro studenti tra i 17 e i 20 anni. La violenza sarebbe avvenuta lo scorso marzo, ma solo ora, dopo una lunga e delicata indagine, gli investigatori hanno potuto accertare i fatti e identificare i quattro responsabili. I fatti sono avvenuti in una abitazione della Val Bisagno dove la giovane si era recata «per unacon gli amici», ma la storia dellasembra fosse solo una scusa per attirare la ragazza nella casa. A riportare la notizia è il Secolo ...