Genoa Vs Empoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 novembre 2023) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Scontro diretto in chiave salvezza che può già valere tanto, visto che le due squadre navigano a ridosso della zona retrocessione.vssi giocherà sabato 2 dicembre 2023 alle ore 15 presso lo stadio Ferraris.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù sono quindicesimi con 14 punti in tredici partite, ma possono comunque vantare un vantaggio di 4 lunghezze sulla terz’ultima. La squadra di Gilardino è reduce dalla sconfitta di Frosinone, per cui non può permettersi di perdere altri punti contro una diretta rivale per la salvezza. Ancora più pesante la situazione in casa toscana, visto l’altalena di risultati nelle ultime cinque giornate,hanno ottenuto tre sconfitte, un ...